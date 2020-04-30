Bakan Pakdemirli: Anadolu kiraz yurdu oldu - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu; kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar, tam bir kiraz yurdu oldu. Kirazdaki 2018-2019 dönemi yeterlilik derecemiz de yüzde 114.8, dolayısıyla bu da bizim kiraz işini oldukça doğru yaptığımızı ve yönettiğimizi gösteriyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Mustafa Kemal Paşa ilçesinde gerçekleştirilen kiraz hasadı törenine bakanlıktan videokonferansla katıldı. Törene İzmir'in yanında Manisa, Muğla, Malatya, Afyon ve Amasya'dan kiraz üreticileri de katıldı. Bakan Pakdemirli, kuzey yarım kürenin ilk kiraz hasadına 6 gün önce, İzmir'de başlandığını hatırlattı. Pakdemirli, "Dünya kiraz üretiminde birinci sıradayız. Millet olarak kirazı sevmemizden dolayı, iç piyasadaki talep nedeniyle, kiraz ihracatında ise dünyada 4'üncü sıradayız" dedi.

'KİRAZDA YETERLİLİĞİMİZ YÜZDE 114'

Ülke olarak geçen yıl 834 bin dekar alanda, 664 bin ton kiraz ürettiklerini kaydeden Pakdemirli, "Ağaç başına verim 31 kilogram, dekar başına verim ise ortalama 734 kilogram oldu. Toplam üretimin yüzde 65'ini üreten ve ilk 10'a giren illerimiz; Konya , İzmir, Bursa , Manisa, Amasya, Afyon, Isparta Denizli ve Çanakkale oldu. Yani Anadolu; kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar, tam bir kiraz yurdu oldu. Kirazdaki 2018-2019 dönemi yeterlilik derecemiz de yüzde 114,8, dolayısıyla bu da bizim kiraz işini oldukça doğru yaptığımızı, doğru yönettiğimizi gösteriyor" diye konuştu.

'DESTEK BİZDEN KİRAZ ÜRETMEK SİZDEN'

Pakdemirli, kiraz üreticilerine verdiklerini destekler hakkında da bilgi vererek, "Standart fidana 100 lira, sertifikalı fidan kullanımına 280 lira, mazota 15 lira, gübreye 4 lira, katı organik-organomineral gübreye 10 lira destek veriyoruz. Bunun yanında organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, küçük aile işletmesi desteği, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, toprak analizi desteği ve düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması kalemlerinde de üreticimizin yüzünü güldüren özel destekler ve teşvikler verdik. Yani biz diyoruz ki, destek bizden, kiraz üretmek sizden" ifadelerini kullandı.

'PANDEMİ TEDBİRLERİNİ ÜRETİCİ LEHİNE GENİŞLETTİK'

Bakan Pakdemirli, pandemi sürecinde çiftçilerin üretimlerini aksatmamaları için çalıştıklarını, pandemi tedbirlerini çiftçi ve üreticilerin lehine genişlettiklerini kaydetti. Pakdemirli, "Pandemi tedbirleri sebebiyle, ilimize giriş çıkış yasağı ile işçi temininde sıkıntı yaşanma ihtimali vardı. Fakat bu konuya hemen el attık ve tarımsal üretimin bu yasaktan muaf tutulmasını sağladık. ve ayrıca İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, çevre illerden işçi getirilmesi konusunu sonuca bağladık" dedi.