Bakan Pakdemirli, Angela Merkel ile Görüştü
51 dakika önce
- Bakan Pakdemirli, Angela Merkel ile görüştüBERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'nda Şansölye Angela Merkel ile bir süre sohbet etti.
- Bakan Pakdemirli, Angela Merkel
ile görüştü
BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Berlin
'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'nda Şansölye Angela Merkel ile bir süre sohbet etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17-19 Ocak tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı. Almanya
ziyaretinin ikinci gününde Şansölye Angela Merkel ile birlikte konferansa katılan yaklaşık 70 bakan ile birlikte aile fotoğrafı çekimine katılan Bakan Pakdemirli, bu esnada çok sayıda mevkidaşı ile ayaküstü sohbet etti.
Konferans öncesi bakanlarla bir araya gelen Şansölye Merkel, "Dijitalleşen Tarım - Gelecek İçin Akıllı Çözümler" çerçevesinde bir konuşma yaptı. Toplantı sonrasında Bakan Pakdemirli ile ayaküstü görüşen Merkel, Pakdemirli ile bir süre sohbet etti.
Bakan Pakdemirli, Almanya ziyaretinin üçüncü gününde "Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler" konulu oturuma başkanlık edecek. Bakan Pakdemirli, 11 yıldır düzenlenen forum kapsamında bir oturuma başkanlık yapan ilk Türk bakan olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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