Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Angela Merkel ile Görüştü

Bakan Pakdemirli, Angela Merkel ile Görüştü

51 dakika önce

- Bakan Pakdemirli, Angela Merkel ile görüştüBERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'nda Şansölye Angela Merkel ile bir süre sohbet etti.

- Bakan Pakdemirli, Angela Merkel ile görüştü

BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'nda Şansölye Angela Merkel ile bir süre sohbet etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17-19 Ocak tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı. Almanya ziyaretinin ikinci gününde Şansölye Angela Merkel ile birlikte konferansa katılan yaklaşık 70 bakan ile birlikte aile fotoğrafı çekimine katılan Bakan Pakdemirli, bu esnada çok sayıda mevkidaşı ile ayaküstü sohbet etti.
Konferans öncesi bakanlarla bir araya gelen Şansölye Merkel, "Dijitalleşen Tarım - Gelecek İçin Akıllı Çözümler" çerçevesinde bir konuşma yaptı. Toplantı sonrasında Bakan Pakdemirli ile ayaküstü görüşen Merkel, Pakdemirli ile bir süre sohbet etti.
Bakan Pakdemirli, Almanya ziyaretinin üçüncü gününde "Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler" konulu oturuma başkanlık edecek. Bakan Pakdemirli, 11 yıldır düzenlenen forum kapsamında bir oturuma başkanlık yapan ilk Türk bakan olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Angela Merkel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu Beşiktaş, Akhisarspor'a Konuk Oluyor! Maçta İkinci Gol Geldi

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi 773 Milyon Mail Adresi Sızdırıldı, E-posta Uygulamalarını Kullananlar Tehlikede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 21:52:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Angela Merkel ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]