Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

Bakan Pakdemirli Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti

51 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaret ettiği Ankara Kitap Fuarı'nı ilişkin, "Bu tür fuarlar kitap okuma bilincini artırırken, özellikle de çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmak için oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaret ettiği Ankara Kitap Fuarı'nı ilişkin, "Bu tür fuarlar kitap okuma bilincini artırırken, özellikle de çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmak için oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Congresium'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuarı gezen Pakdemirli'ye eşi Ahu Pakdemirli ve oğlu Burak da eşlik etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un yazdığı "Doğada Hayat Var" kitabını inceleyen Bakan Pakdemirli, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Pakdemirli, "Bir Ömür Böyle Geçti" adlı kitabını incelediği eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun ile de hem kitaba hem de gündeme ilişkin sohbet etti.

Derin devletin FETÖ ile mücadelesini anlatan bir kitap kaleme alan Aydın Benli de "Unutulanlar Devletin Gayri Resmi Çocukları" isimli kitabını imzalayarak Bekir Pakdemirli'ye hediye etti.

Bunun yanı sıra yazar Nurdan Damla'da Ahu Pakdemirli adına kitaplarını imzalayarak hediye etti.

Atatürk'ün manevi kızı, Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen ile ilgili "Sabiha Gökçen Atatürk'ü Anlatıyor" kitabını satın alan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, "Her kitap yeni bir ufuk, bambaşka bir dünya. Bu tür fuarlar kitap okuma bilincini artırırken, özellikle de çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmak için oldukça önemli. Her çocuk bir fidandır. Fidanı su, toprak, güneş beslerken, çocuklarımızı da kitaplar besleyecektir." ifadelerini kullandı.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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