Bakan Pakdemirli, Antakya'daki yangını Hava Radar Kıta Komutanlığından inceledi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'ye Hatay Valisi Rahmi Doğan , milletvekilleri ve yetkililer de eşlik etti.

Pakdemirli, çalışmalar sırasında devrilme tehlikesi geçiren arazözdeki personele de telefondan geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Daha sonra helikoptere binen Pakdemirli, 220 nolu Keseciktepe Hava Radar Kıta Komutanlığında söndürme ve soğutma çalışmalarını inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , Hatay 'ın Antakya ilçesindeki orman yangınını Hava Radar Kıta Komutanlığından takip etti.

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