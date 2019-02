Bakan Pakdemirli: Antalya'daki portakal İstanbul'a gelinceye kadar 10 komisyoncu ve halden geçiyor 

Bakan Pakdemirli: Antalya 'daki portakal İstanbul 'a gelinceye kadar 10 komisyoncu ve halden geçiyorTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , seçim çalışmaları için geldiği İzmir 'in Kınık ilçesinde yeni Hal Yasası'na duyulan gerekliliğe dikkat çekerek, "Antalya'nın Kumluca ilçesinde, domates ve portakal İstanbul'a gelinceye kadar 10 komisyoncu ve halden geçiyor" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçilerle bir araya geldi, ardından Kınık Öğretmen Evi'nde düzenlenen Dostluk Buluşması'na katıldı. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, ailesinin tarımla uğraştığını belirterek, "Babacığını tarım makineleri yaparken şehit vermiş biri olarak benim size sahip çıktığım kadar sizin de bana sahip çıkmanızı bekliyorum" dedi. İzmir'in çok güzel bir kent olduğunu dile getiren Pakdemirli, şehrin yerel yönetimlerde geri kaldığını, hizmet alamadığını ilari sürdü. Yargı darbesi, darbe girişimi, Gezi olayları gibi pek çok şeyle karşılaşan AK Parti'nin başına gelenlerin pişmiş tavuğun başına gelmediğini söyleyen Pakdemirli, buna rağmen istikrarlı ekonomi politikalarıyla Türkiye 'nin büyüdüğünü, enerji gücünün yükseldiğini, tarımının geliştiğini anlattı. Pakdemirli, yeni Hal Yasası'na duyulan gerekliliğe de değinerek "Antalya'nın Kumluca ilçesinde, domates ve portakal İstanbul'a gelinceye kadar 10 komisyoncu ve halden geçiyor" diyen Bakan Pakdemirli, "Mevcut Hal Yasası, 50 yıl önce günün şartlarına göre oluşturulmuş. Oysa bugün üreticiler, ürünlerini 3'er kilo olarak Türkiye'nin her yerine gönderebilir" diye konuştu.'TARIMDA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ'Tarımsal hasılada Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu öne süren Pakdemirli, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa 'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada. Bu başarı devletin değil sizlerin başarısı. Sizler akıllı olduğunuz, arazilerinizi doğru değerlendirdiğiniz için tarımda Türkiye, birincidir" dedi. AK Parti Hükümeti'nin çiftçiye, köylüye, ekonomiye değer verdiğini de belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:"Biliyoruz ki bu dövizin fırlamasından tarım etkilendi, girdi maliyetleriniz arttı. Biz de oturduk dedik ki 'fiyatları nasıl geri çekeriz?' Tarım Kredi Kooperatifimizle konuştuk. Onlar geri çektiğinde diğerleri de çekiyor. Onlar da kar gözetmeksizin çiftçimizi, köylümüzü rahatlatmak için her türlü emeği koydular. Olabildiğince zarar noktasına getirmeden gübrede, yemde indirim yaptılar."Bakan Pakdemirli, çalışmalarını, çiftçinin, köylünün cebinden az para çıkacak şekilde yaptıklarını, aile işletmelerine büyük önem verdiklerini de kaydetti.'KÖYLÜLERİMİZE, ARICILIK VE SÜT SIĞIRCILIĞI KREDİSİ VERECEĞİZ'Bakan Pakdemirli, Kınık'a yapacakları hizmetleri anlatırken kırsal Işıklar Mahallesi'nde bal ormanı kurulacağını, Bademalanı ve İbrahim Ağalar mahallelerindeki menengiç ağaçlarını Antep fıstığıyla aşılayıp, köylülere eşit sayıda ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Pakdemirli, "Köylülerimize, ORKÖY'den arıcılık ve süt sığırcılığı kredisi vereceğiz. Kınık'ta hint keneviri ekimine de başlanacak. Kınık'a gelen son Başbakanımız Binali Yıldırım 'ın 8 Mart 2016 tarihindeki ziyaretinde söz verdiği Tarım Organize İhtisas Bölgesi'ni önümüzdeki yıllarda kuracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kınık Belediyesi ile mesire alanı yapacağız. Karadere ve Musacalı Barajları'nı en kısa sürede tamamlayacağız. Kocaömer ve Balaban Mahalleleri'ndeki derelerin üstüne DSİ tarafından köprüler en kısa sürede yapılacak" diye sıraladı.Konuşmasının sonunda Bakan Pakdemirli'ye Kınık Belediyesi ve Kınık Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta dokunan kilim hediye edildi.Bakan Pakdemirli, daha sonrra Bergama 'ya hareket etti.