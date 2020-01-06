Bakan pakdemirli, antalya orman bölge müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan pakdemirli, antalya orman bölge müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma... - Son Dakika

Bakan pakdemirli, antalya orman bölge müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma töreninde konuştu-2.

Bakan Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma töreninde konuştu-2

Bakan pakdemirli, antalya orman bölge müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma...

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
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