Bakan pakdemirli, antalya orman bölge müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma... - Son Dakika

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Bakan pakdemirli, antalya orman bölge müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma töreninde konuştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
Bakan Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma töreninde konuştu-2
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