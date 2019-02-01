Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Antalya'ya 30 Milyon Lira Tazminat Ödendi (1)

Bakan Pakdemirli: Antalya'ya 30 Milyon Lira Tazminat Ödendi (1)

7 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili üreticilere 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli: Antalya'ya 30 Milyon Lira Tazminat Ödendi (1), System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili üreticilere 30 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Antalya'daki hortumun verdiği zararla ilgili rakamları vermek istiyorum. 24-31 Ocak 2019 tarihlerinde 2 bin 845 adet sera sigortası, bin 343 adet açık alan bitkisel ürün sigortası hasar ihbarı yapıldı. Antalya genelindeki hasar ihbar sayısı ise 4 bin 188 adet. Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak'ta başladık. Önceliği en yüksek hasarlı seralara verdik. 31 Ocak'ta bin 380 hasar dosyasını sonuçlandırarak, Tarsim'den 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık" dedi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:12 Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Antalya, Güncel
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Bakan Pakdemirli: Petshoplarda Artık Kedi ve Köpek Satılmayacak Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
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