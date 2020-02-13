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Bakan Pakdemirli: "Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:46 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz."
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