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Bakan Pakdemirli: "(Atadan Toruna Tohum Seferberliği) En temel amacımız; uluslararası pazardan,...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "(Atadan Toruna Tohum Seferberliği) En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:50 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "(Atadan Toruna Tohum Seferberliği) En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak."
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