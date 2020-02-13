Bakan Pakdemirli: "(Atadan Toruna Tohum Seferberliği) En temel amacımız; uluslararası pazardan,... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: '(Atadan Toruna Tohum Seferberliği) En temel amacımız; uluslararası pazardan,... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "(Atadan Toruna Tohum Seferberliği) En temel amacımız; uluslararası pazardan,...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "(Atadan Toruna Tohum Seferberliği) En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "(Atadan Toruna Tohum Seferberliği) En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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