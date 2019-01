Bakan Pakdemirli: Avrupa ve Almanya'nın Türklere İhtiyacı Var

TOPLANTIDA, Avrupa ve Almanya'da nüfusun azaldığına değinen Bakan Pakdemirli şunları söyledi: "Buralar yaşlanıyor. Önümüzdeki dönemde Almanya ve Avrupa'nın Türklere ihtiyacı olacak. Hepiniz ayrı ayrı Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Sizler bizim için değerlisiniz. Tarımla ilgili her zaman her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye, Avrupa'da tarımda ve tekstilde iyi konumda. Gıda arz güvenliği için Türklerin gıda pastasından daha fazla pay alması gerektir. En önemli şey temel ihtiyaç ve temel ihtiyacın karşılanması. O yüzden gıda arz güvenliği sadece Türkiye'nin problemi değil, bu dünyanın bir problemi."



'O SÖZLERİ DUYUNCA...'



"Yarın yeni yeni şirketler doğacak. Bana Davos toplantılarından bir tanesinde şunu söylediler; '15 yıl içerisinde işte 2030'ların ortalarına doğru, bugün var olmayan ama yarın var olacak şirket olacak' dediler. O şirket için 'Uzaktan eğitim şirketi, dünyanın en zengin şirketi olacak ve 1.5 trilyon doların üzerinde değeri olacak' dediler. Bunu anlamakta zorluk çekmiyorum ama dünyanın ilk 3'e veya 5'e girecek şirketlerin tarım şirketleri olacağını söyleyince şok olmuştum."



'ŞEMSİYE MARKA OLACAK'



"Daha çok global markaya sahip olabilmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık olarak buna öncülük etmek istiyoruz. Çünkü bir malı bir liraya satmaktansa 4 liraya, 5 liraya satmanın yolunu bulmamız lazım. Bunun için bir şemsiye marka üzerinde de çalışıyoruz. Bu marka dünyanın her yerinde pazarlanıyor olacak. Marka iletişimle ilgili gereken destek devlet tarafından verilecek. Devlet hiçbir şekilde üretim içerisinde olmayacak."

