Bakan pakdemirli, 'baba dostları ile buluşma' yemeğine katıldı (2)

ARINÇ, AK PARTİ'DEN AYRILANLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa'da babası Ekrem Pakdemirli adına düzenlediği 'Baba Dostları ile Buluşma' yemeğine katıldı. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Arınç, merhum Ekrem Pakdemirli ile birlikte siyaset yapamadıklarını ama birbirlerine rakip olduklarını anlattı. Partiden ayrılarak parti kurmak isteyenlere seslenen Arınç, "Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak yeni bir parti kurma hevesine girdiler. Partinin bütünlüğünü korumak lazım. Partinin gücünü eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı" dedi.

Eski siyasi sistemle yeni sistem üzerinde de değerlendirmelerde bulunan Arınç, "Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelirken 'Cumhurbaşkanı aynı zamanda partisiyle de ilişkisini devam ettirmeli' dediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman bize biraz garip gelmişti. Ama o siyasi tarihi çok iyi incelemiş. Dedi ki; Özal'ın da Demirel'in de Cumhurbaşkanı olduktan sonra partileri zaafa uğradı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı aynı zamanda partiyle ilişkisi devam etmeli ki o parti de gücünü koruyabilsin. Bu tarihi bir gerçek olarak önümüzde. Şimdi Türkiye, 17 yıldan beri tek başına iktidarda olan bir parti kendi içinde bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Son sonuçlara bakarak artık yeniden güçlü bir teşkilat olmalıyız, siyaseti yeniden yorumlamalıyız. İçerideki ve dışarıdaki sorunlarımızı tekrar ilk günkü aşkla yeniden Bismillah diyerek çözmeye çalışmalıyız diyorlar. Kolay olmadığını biliyorum çünkü daha büyük bir sıkıntı var. Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak yeni bir parti kurma hevesine girdiler. Partinin bütünlüğünü korumak lazım. Partinin gücünü eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı. Rahmetli Demirel'in Demokratik Parti'nin kuruluşu sırasında bir çabanın içerisine giren milletvekillerine yeminli grubun nasıl engel olduğunu söylerler ve rahmetli Demirel o partinin bizden ayrılmasına engel olmalıydı, bölünmemeliydik, parçalanmamalıydık dediğini biliyorum. O günden sonra Doğru Yol Partisi hiçbir zaman tek başına iktidar olamadı. 65'ler, 69'lar hayal oldu. CHP içinde de ayrılıklar oldu, ancak Ecevit toparlayabildi. O gittikten sonra başka hizipler çıktı. Şimdi biz Sayın Bakanım gibi AK Parti'de siyasete karar verdik, eminim içinizdeki bazı arkadaşlar da böyle karar vermiştir. Yani ben burada ANAP'lı sıfatıyla değil, ANAP'tan daha sonra başka tercihlerde bulunmuş insanlar olarak görüyorum. Hepinizin de tercihine saygı duyuyorum. Ama size de bize de düşen görev şudur; Bu ana gövdeyi yıpratmamak lazım. Ben AK Parti'nin Türkiye için bir sigorta olduğunu düşünüyorum. Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımızdır. Hiçbiri hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam. Biz onlarla birlikteydik. Bütün başarılarda onlar vardı ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve bizden ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalıyız. Eski liderlerin yaptığı gibi toparlayıcı olmalıyız, bütünleştirici olmalıyız, herkesi kucaklamalıyız. Herkese vefa borcumuz olduğunu hatırlamalıyız. Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasından bölünme diye, ayrılık diye bir düşünce olmayacaktır. Siz bunları yaparsanız, birileri gitmeyi mutlaka kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar. Ama halk şunu bilmeli. Bu partide lider ve çevresi her şeyi yaptı partinin bütünlüğünü korumak için ama buna rağmen gittiler. O zaman göreceksiniz arkalarına takılan 3-5 kişiden fazlası olmaz" diye konuştu.

'2 BİN DOLARDAN 12 BİN DOLARA YÜKSELMİŞ MİLLİ GELİR VAR'

AK Parti'nin içindeki fitnelerden kurtulması gerektiğini kaydeden Arınç, "Rahmetli Pakdemirli'nin bize hatırlattığı sadece siyasi tecrübeler olmalı. Kazandığımız günler oldu, kaybettiğimiz günler oldu, gözyaşı döktüğümüz günler oldu, sevinçten havaya uçtuğumuz günler oldu. Türkiye'de hiçbir iktidar 10 yıldan fazla ömürlü olmamıştır, AK Parti'nin Başbakanı o zaman için söylüyorum neredeyse 14 yılı tamamladı. Şimdi 17 yılın içerisinde 'eh, mahkeme kadıya mülk değil, bu kadar da yeter' diyenleriniz olabilir. Peki, güçsüz olursak Türkiye bundan kazanacak mı kaybedecek mi? Ben kaybedeceğini düşünüyorum. 2 bin dolardan 12 bin dolara yükselmiş milli gelir, 16 milyar dolardan 160 milyar dolarlara çıkmış ihracat, 2023 rakamları belki biraz uzağımızda kaldı ama yeniden silkinerek, toparlanarak Türkiye'nin maddi manevi kalkınmasında çok güzel noktalara gelebiliriz diye düşünüyorum" dedi.