Bakan Pakdemirli 'Baba' Özlemini Paylaştı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası eski bakanlardan merhum Ekrem Pakdemirli'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak özlemini dile getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, babası eski bakanlardan merhum Ekrem Pakdemirli
'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak özlemini dile getirdi.
Bakan Pakdemirli, merhum babasının vefatının 3. yıl dönümde Sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu sözlerle özlemini dile getirdi:
"Yokluğunu her geçen gün daha çok hissediyoruz... Babam merhum Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli anısına..." Cumhurbaşkanı Erdoğan
, İzmir
de aday tanıtım toplantısından sonra Pakdemirli ailesinin mevlüdi Şerif'ine katılacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:29 Kaynak: İHA
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