Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli 'Baba' Özlemini Paylaştı

Bakan Pakdemirli 'Baba' Özlemini Paylaştı

1 saat önce

Bakan Pakdemirli 'baba' özlemini paylaştıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski bakanlardan merhum Ekrem Pakdemirli'nin vefat yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak özlemini dile getirdi.

Bakan Pakdemirli 'baba' özlemini paylaştı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski bakanlardan merhum Ekrem Pakdemirli'nin vefat yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak özlemini dile getirdi.
Bakan Pakdemirli, merhum babasının vefatının 3. yıldönümünde sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu sözlerle özlemini dile getirdi:
"Yokluğunu her geçen gün daha çok hissediyoruz... Babam merhum Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli anısına..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir de aday tanıtım toplantısından sonra Pakdemirli ailesinin mevlüdi Şerif'ine katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Politika
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