Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Babası Ekrem Pakdemirli Anısına Video Paylaştı

Bakan Pakdemirli, Babası Ekrem Pakdemirli Anısına Video Paylaştı

1 saat önce

- Tarım ve Orman Bakanı bekir Pakdemirli'nin twitter hesabından paylaştığı video Ekrem Pakdemirli'nin arşiv fotoğraflarından oluşturulan film İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, babası Prof. Dr.

Bakan Pakdemirli, Babası Ekrem Pakdemirli Anısına Video Paylaştı, System.String[]
- Tarım ve Orman Bakanı bekir Pakdemirli'nin twitter hesabından paylaştığı video
Ekrem Pakdemirli'nin arşiv fotoğraflarından oluşturulan film
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, babası Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli'nin ölüm yıldönümü kapsamında sosyal medya hesabından, "Yokluğunu her geçen gün daha çok hissediyoruz. Babam merhum Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli anısına" mesajıyla babasını anlatan bir video paylaştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, 21 Ekim 2015'te Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir etkinlik sırasında başına traktörün yük kaldırma aparatının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Pakdemirli, 31 Aralık 2015'te vefat etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:14 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Ekrem Pakdemirli, Güncel
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