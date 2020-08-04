Bakan Pakdemirli, bakanlık personeliyle bayramlaştı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, bakanlık personeliyle bayramlaştı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkede ekilmedik bir karış toprak bile bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Hazine arazilerini üretime kazandırmak için her bir boş araziyi tespit ederek ekime-dikime kazandırmalıyız.

Bakan Pakdemirli, bakanlık personeliyle bayramlaştı Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkede ekilmedik bir karış toprak bile bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Hazine arazilerini üretime kazandırmak için her bir boş araziyi tespit ederek ekime-dikime kazandırmalıyız. Hazine arazilerinin kullanımıyla ilgili uygulamanın usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatı en kısa sürede yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle yaklaşık 32 bin personelle bayramlaştı.

Bakanlığın 83 milyon vatandaşın tamamına hitap ettiğine ve bunun sorumluluğunu taşıdığına işaret eden Pakdemirli, "Ülkemiz topraklarının yaklaşık yüzde 80'inin sorumluluğu bizim üzerimizde. Tarıma, ormana, suya ve bilhassa gıdaya dokunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin en yoğun hissedildiği ilk 5 ayda tarımsal desteklerin yüzde 55'ini ödediklerini belirterek, "Tohumun yüzde 75'ini çiftçimize hibe vererek, ekilmeyen Hazine arazilerini üretime kazandırıyoruz. Allah'a şükür, bu süreci alnımızın akıyla, tarımsal üretim ve gıda tedarikinde sorun yaşamadan atlattık." ifadelerini kullandı.

"Projelere yenilerini ekledik"

Salgına rağmen son 2 yılda başlatılan projelere yenilerinin eklendiğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Artık gelecek 1 yılı, 2 yılı değil, 10 yılı, 25 yılı çok doğru tasarlamak ve bütün altyapıları tamamlamak zorundayız. Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz de büyük. Ekilmedik bir karış toprak bile bırakmamalıyız. Hazine arazilerini üretime kazandırmak için her bir boş araziyi tespit ederek ekime-dikime kazandırmalıyız. İnşallah Hazine arazilerinin kullanımıyla ilgili uygulamanın usul ve esaslarını düzenleyen mevzuatı en kısa sürede yayımlayacağız. Üretim planlamasında optimizasyon bizim önem verdiğimiz bir konu. Bu kapsamda yeni çalışmalarımız olacak."

Pakdemirli, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımında taviz verilmemesini istedi ve "Bu konuda ciddi mesafeler aldık. 2002 öncesi tarım dışına çıkarılan arazi miktarı yıllık 120 bin hektar iken, bu miktarı ortalama 60 bin hektara düşürdük. Geçen sene bu rakam 10 bin hektarın altına indi." bilgisini verdi.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:59

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli, bakanlık personeliyle bayramlaştı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
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