Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2008'den bu yana baklagillerde verilen fark desteği ödemelerini hatırlatarak, "Bundan sonraki süreçte de üretimin sürdürülebilirliği için çalışacağız" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Tarım Bakanlığı tarafından nohut, mercimek ve kuru fasulye üreticilerine 2008 yılından itibaren fark ödemesi desteği uygulaması başlattıklarını kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Destek birim fiyatını 2015 yılında 10 Krş/kg'dan 20 Krş/kg'a, 2016 yılında 30 Krş/kg'a ve 2018 yılında da 50 Krş/kg'a yükselttik. Uygulama ile baklagil üretimimize bir ivme kazandırmış olduk. Mercimek, insanımızın beslenmesinde temel ürünler içerisinde olmasının yanında yaptığımız ihracat ile de ülke ekonomisine sağladığı katkı nedeniyle üretiminin sürdürülebilirliği olması gereken bir ürün" ifadesini kullandı.



Bakan Pakdemirli, bugüne kadar verilen fark desteği ödemesinin yeniden düzenleneceğini belirterek, "Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz. Günümüzde ekilişlerin yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu bölgemize sıkışmış olan üretim alanlarımızı farklı bölgelere de genişleteceğiz. Hayata geçireceğimiz projelerde mercimek üretimine öncelik vereceğiz. Özellikle kırmızı mercimek üretimi konusunda üreticilerimize yönelik eğitim ve yayım çalışmalarına hız vererek, tarım alanlarının boş bırakılmadan mercimeğe yönelmesini sağlayacağız. Yürüteceğimiz çalışmalar neticesinde üreticimizin mercimek üretimine olan ilgisini artıracağız ve ülkemiz tarımında sürdürülebilirlik, ülkemiz insanının tüketimi ve dış ticaretimiz için önemli bir adım atmış olacağız" dedi. - ANKARA