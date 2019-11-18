ANKARA(İHA)- 3. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin katılımıyla başladı.Bakan Pakdemir toplantı sonrası basın mensublarıyla soru cevap yaptı.

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