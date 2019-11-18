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Bakan Pakdemirli: "Balon balığına Kanada'dan talep var. Balon balığı bundan sonra zehir saçmayacak,...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Balon balığına Kanada'dan talep var. Balon balığı bundan sonra zehir saçmayacak, ilaç olacak" "Ispanak'ı herkes gönül rahatlığıyla yesin"ANKARA(İHA)- 3. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli: "Balon balığına Kanada'dan talep var. Balon balığı bundan sonra zehir saçmayacak, ilaç olacak"
"Ispanak'ı herkes gönül rahatlığıyla yesin"
ANKARA(İHA)- 3. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı.Bakan Pakdemir toplantı sonrası basın mensublarıyla soru cevap yaptı.
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