Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Balon balığına Kanada'dan talep var. Balon balığı bundan sonra zehir saçmayacak,...
Son Dakika Genel Bakan Pakdemirli: 'Balon balığına Kanada'dan talep var. Balon balığı bundan sonra zehir saçmayacak,... - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Balon balığına Kanada'dan talep var. Balon balığı bundan sonra zehir saçmayacak,...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Balon balığına Kanada'dan talep var. Balon balığı bundan sonra zehir saçmayacak, ilaç olacak" "Ispanak'ı herkes gönül rahatlığıyla yesin"ANKARA(İHA)- 3. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı.

Bakan Pakdemirli: "Balon balığına Kanada'dan talep var. Balon balığı bundan sonra zehir saçmayacak, ilaç olacak"

"Ispanak'ı herkes gönül rahatlığıyla yesin"

ANKARA(İHA)- 3. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla başladı.Bakan Pakdemir toplantı sonrası basın mensublarıyla soru cevap yaptı.

Bakan Pakdemirli: Balon balığına Kanada'dan talep var. Balon balığı bundan sonra zehir saçmayacak,...

Kanada, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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