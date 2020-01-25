Bakan Pakdemirli: "Baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan incelemelerde depremden etkilenen bölgelerde bulunan 77 baraj ve gölette herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki 47 baraj ve gölet, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt'te 30 baraj ve gölet, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler teknik personelimizce incelenmiş, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir" dedi.

(İHA)

Bekir Pakdemirli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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