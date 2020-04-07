Bakan Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, 1 Ekim 2019-6 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 1,7 oranında azalma olduğunu ancak barajlarda yeterli su bulunduğunu bildirdi. Pakdemirli, işletmede olan 98'i içme suyu, 125'i enerji ve diğerleri sulama maksatlı toplam 360 adet depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53,8 olduğunu kaydetti. Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

'YAĞIŞ OLMASA BİLE İSTANBUL'UN 7 AYLIK SUYU VAR'

Bakan Pakdemirli, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı yaratmayacağına dikkat çekerek, "İstanbul'a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün itibarıyla 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Darlık Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı ve savak açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı'nda ise doluluk yüzde 99 seviyesindedir. Bulunduğumuz mevsim itibarıyla halen bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor. Ankara'da ise 346 milyon metreküp su bulunuyor. Bu, hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek miktardır. İzmir'de 164 milyon metreküp, Bursa'da ise 29 milyon metreküp su bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'İSRAF EDİLMEMELİ'

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında ülke genelinde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacağını öngördüklerini, koronavirüs nedeniyle hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Pakdemirli, "Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda, ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli. Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülke genelinde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları hayata geçirdiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:05 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı belediye mısır ekti, başkan 'boş arazilere ekim' çağrısı yaptı
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım         
16:32
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 18:27:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]