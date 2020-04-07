Bakan Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, 1 Ekim 2019-6 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 1,7 oranında azalma olduğunu ancak barajlarda yeterli su bulunduğunu bildirdi. Pakdemirli, işletmede olan 98'i içme suyu, 125'i enerji ve diğerleri sulama maksatlı toplam 360 adet depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53,8 olduğunu kaydetti. Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

'YAĞIŞ OLMASA BİLE İSTANBUL'UN 7 AYLIK SUYU VAR'

Bakan Pakdemirli, İstanbul İzmir ve Bursa 'da içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı yaratmayacağına dikkat çekerek, "İstanbul'a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün itibarıyla 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Darlık Barajı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı ve savak açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı'nda ise doluluk yüzde 99 seviyesindedir. Bulunduğumuz mevsim itibarıyla halen bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor. Ankara'da ise 346 milyon metreküp su bulunuyor. Bu, hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek miktardır. İzmir'de 164 milyon metreküp, Bursa'da ise 29 milyon metreküp su bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'İSRAF EDİLMEMELİ'

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında ülke genelinde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacağını öngördüklerini, koronavirüs nedeniyle hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Pakdemirli, "Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda, ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli. Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülke genelinde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları hayata geçirdiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

ANKARA,