Bakan Pakdemirli Bartın'da sel bölgesinde - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , sel felaketinde büyük hasar gören Bartın 'ın Ulus ilçesi Zafer köyünde incelemelerde bulundu.

Bakan Bekir Pakdemirli Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden helikopterle Bartın Stadyumu'na geldi. Buradan selde zarar gören Ulus ilçesine bağlı Derecik, Yenihan, Akörensöküler ve Zafer köylerine giderek incelemelerde bulundu.

Zafer köyünde yaptığı inceleme sırasında Bakan Pakdemirli, köyde yaşayan Mustafa Kemal Ünal 'a bir ihtiyacının olup olmadığını sordu. Ünal, "Hiçbir ihtiyacımız yok, devletimiz zaten bize yardım etti, bizi sevenler ve arayanlar da varmış, 67 yaşındaki ben bunu öğrendim. Allah razı olsun, devletimiz askerleri ile üniformalıları ile başkomiserleri ile geldiler. Ellerinde küreklerle bize yardımcı oldular, bizim içimiz gitti. Çok gurur duyduk. Gerçekten gözlerim yaşardı. Komiserlerimize 'biz yaparız' dedim. Yok 'biz bugün için varız' dediler. Ama ben gerçekten insan olduğumu öğrendim. Biz burada çok afetler yaşadık. Vatandaşına suyundan, yiyeceğinden, içeceğinden tüpünden her şeyimiz geldi." dedi.

Bunun üzerine Bakan Pakdemirli ise, "En başta 'Cumhurbaşkanımız millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' diyor ya, 20 yıldır bu devlet bu hale geldi. Her türlü afet olabilir, ama vatandaşlarımız yanında devletini görmek istiyor" dedi.

- Bartın