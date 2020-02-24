Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan depremde Başkale'de zarar görev mahallelerde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan depremde Başkale'de zarar görev mahallelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybeden 8 kişi için kurulan taziye çadırında acılı ailelerle bir araya geldi.

Güvendik Mahallesi'ndeki taziye evini de ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileyen Pakdemirli, ardından Gelenler Mahallesi'ne geldi.

Yıkılan ev ve ahırların olduğu bölgede inceleme yapan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, depremden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bölgede hayvancılığın çok önemli olduğunu, depremde hasar gören mahallelerde hayvanların barınma problemlerini çözmek için çalışma başlattıklarını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İnşallah hayvanlarımız için çadır kurulumunu yarına kadar tamamlayacağız. Akabinde telef olan hayvanlarımızla alakalı da vatandaşlarımıza hayvan dağıtımına başlayacağız. Bir yandan da ot ve saman taşıyan tırlarımız yola çıktı. Bununla ilgili en azından sizlerin hayatı düzene girene kadar bizler de bir miktar bu konuda katkı sunmak istedik."

"Devletimiz tüm yaraları sarmak için burada"

Pakdemirli, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletimiz vatandaşına şefkatli ellerini uzatmak için burada. Kimsenin endişesi olmasın. Tabii ki vatandaşlarımızın kayıpları çok önemli. Onlar geri gelmiyor, biliyorum. Ama bundan sonra hayatını devam ettirmek konusunda da devletimiz tüm yaraları sarmak için burada. İçişleri Bakanımız Süleyman Bey, depremin ilk saatlerinde bölgeye intikal etti. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatlarını alarak ve selamlarını getirerek bölgeye geldim. Neye ihtiyacınız varsa karşılanacak. Bundan dolayı hiçbir endişeniz olmasın."

Bakan Pakdemirli'ye, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da eşlik etti.

Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Bekir Pakdemirli, Başkale, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'daki ölümler, Türkiye'de koronavirüsle ilgili kaygıları artırdı! Peki Türkiye'de son durum ne?
Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 23:58:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]