Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan depremde Başkale'de zarar görev mahallelerde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybeden 8 kişi için kurulan taziye çadırında acılı ailelerle bir araya geldi.

Güvendik Mahallesi'ndeki taziye evini de ziyaret ederek, aileye başsağlığı dileyen Pakdemirli, ardından Gelenler Mahallesi'ne geldi.

Yıkılan ev ve ahırların olduğu bölgede inceleme yapan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, depremden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bölgede hayvancılığın çok önemli olduğunu, depremde hasar gören mahallelerde hayvanların barınma problemlerini çözmek için çalışma başlattıklarını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İnşallah hayvanlarımız için çadır kurulumunu yarına kadar tamamlayacağız. Akabinde telef olan hayvanlarımızla alakalı da vatandaşlarımıza hayvan dağıtımına başlayacağız. Bir yandan da ot ve saman taşıyan tırlarımız yola çıktı. Bununla ilgili en azından sizlerin hayatı düzene girene kadar bizler de bir miktar bu konuda katkı sunmak istedik."

"Devletimiz tüm yaraları sarmak için burada"

Pakdemirli, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletimiz vatandaşına şefkatli ellerini uzatmak için burada. Kimsenin endişesi olmasın. Tabii ki vatandaşlarımızın kayıpları çok önemli. Onlar geri gelmiyor, biliyorum. Ama bundan sonra hayatını devam ettirmek konusunda da devletimiz tüm yaraları sarmak için burada. İçişleri Bakanımız Süleyman Bey, depremin ilk saatlerinde bölgeye intikal etti. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatlarını alarak ve selamlarını getirerek bölgeye geldim. Neye ihtiyacınız varsa karşılanacak. Bundan dolayı hiçbir endişeniz olmasın."

Bakan Pakdemirli'ye, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da eşlik etti.