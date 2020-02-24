Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin taziye çadırında ziyareti Bakan Pakdemirli'nin depremzede bir kadınla konuşması Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi VAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da yaşanan depremin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle Başkale...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin taziye çadırında ziyareti

Bakan Pakdemirli'nin depremzede bir kadınla konuşması

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi VAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'da yaşanan depremin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle Başkale ilçesinin Özpınar Mahallesi'ne gelerek, depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu. Özpınar Ortaokulu bahçesine kurulan taziye çadırına gelen Bakan Pakdemirli, burada depremde yaşamını yitiren vatandaşların ailelerle bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu

Bekir Pakdemirli, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van Başkale'de deprem sebebiyle okullar 15 gün tatil edildi
8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli, Başkale'de depremzedelere taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]