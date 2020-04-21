Bakan Pakdemirli: Bayburtlu kadın çiftçimiz, 2 koçunu bağışladı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'un Soğukgöze köyünde oturan çiftçi Ayşe Köse'nin, 2 koçunu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını duyurdu.

Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimiz Ayşe Köse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısına kulak vererek 2 koçunu bağışladı. Bu dayanışma ruhuna verdiği destek için çiftçimize teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Pakdemirli, Köse'nin bağışına ilişkin görüntüyü de paylaştı. Köse videoda, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına ben de çiftçi olarak 2 koçumu hediye ediyorum. Biz bize yeteriz, devletime hediye olsun" ifadelerini kullandı.