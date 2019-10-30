Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Belarus'a gidiyor
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli Belarus'a gidiyor

Bakan Pakdemirli Belarus'a gidiyor

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla bu akşam Belarus'a gidecek.

Bakan Pakdemirli Belarus'a gidiyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye- Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla bu akşam Belarus'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Belarus'a gidecek Pakdemirli, resmi ziyareti kapsamında yarın iki ülke arasındaki genel ve tarımsal konularla ilgili görüşme ve temaslarda bulunacak.

Pakdemirli, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, KEK Eşbaşkanı ve Başbakan Yardımcısı Vladimir Dvornik, Tarım ve Gıda Bakanı Anatoly Khotko ile de görüşecek.

Açıklamaya göre, Türkiye ile Belarus arasındaki toplam dış ticaret hacmi geçen yıl 632 milyon dolar olurken, bunun 79 milyon dolarlık kısmı tarımsal ürünleri kapsadı. Türkiye geçen yıl Belarus"a 64 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Belarus'a daha çok domates, taze üzüm, taze ve kuru fıstık, narenciye gibi ürünler ihraç edildi.

Yapılacak ziyaretle, iki ülke arasındaki mevcut tarımsal ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Belarus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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