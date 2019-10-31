Bakan Pakdemirli Belarus'ta

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı gibi diğer tüm teknik toplantıların ve gerçekleşecek üst düzey ziyaretlerin hem tarımsal ticaretin hem de teknik unsurların önündeki engelleri ortadan kaldıracağını, ikili tarımsal iş birliğine ve ticarete olumlu yansıyacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye- Belarus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı olarak Belarus'ta resmi görüşmeler gerçekleştiriyor. İlk olarak mevkidaşı Belarus Tarım ve Gıda Bakanı Anatolii Khotko ile bir araya gelen Pakdemirli, Türkiye'nin, dost ülke olmanın ötesinde Belarus'u, Doğu Avrupa'da önemli bir ortak olarak gördüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına çabanın çabanın KEK toplantılarıyla ivme kazanacağını ifade eden Pakdemirli, 2016'da iki ülke bakanlıkları arasında imzalanan Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması'nı da anımsattı.

Pakdemirli, Tarım Yürütme Komitesi mekanizmasının bir an önce kurularak toplantı gerçekleştirmesini arzu ettiğini dile getirerek, "Bakanlığımdan 2 ayrı heyet, 19-20 Aralık 2018 ve 28 Ocak-1 Şubat 2019'da Belarus'a teknik ziyaretler gerçekleştirdi. Tarımsal araştırma enstitüleri arasında iş birliği, teknik uzman değişimi, ortak Ar-Ge çalışmaları yapılması ve tohumculuk alanında iş birliği yapılması konuları görüşüldü." diye konuştu.

Belarus ile ekonomik ve ticari ilişkilerin önemli olduğunu, bunu artırmayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu noktada da tarım elimizdeki en güçlü araçlardan biri. Türkiye üretiminde dünyada birinci olduğu fındık, kiraz, incir kayısının yanı sıra ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuzda ikinci, mercimek, antepfıstığı, kestane, vişne ve salatalık üçüncü, ceviz, zeytin, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biberde ise dördüncü sırada bulunuyor. Yakın coğrafyalarımızı da göz önünde bulundurduğumuzda, genel ve tarımsal ticaret hacmimize baktığımız zaman potansiyelimizin çok gerisinde olduğumuzu görüyorum. Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı gibi diğer tüm teknik toplantıların ve gerçekleşecek üst düzey ziyaretlerin hem tarımsal ticaretin hem de teknik unsurların önündeki engelleri ortadan kaldıracağı, ikili tarımsal iş birliği ve ticaretine olumlu yansıyacağı inancındayım."

"Birikimimizi Belaruslu dostlarımıza aktarmaya hazırız"

Pakdemirli, Türkiye'nin tarımın yanında sulama, meteoroloji, kırsal kalkınma, balıkçılık, orman ve orman dışı ürünler ile tıbbi aromatik bitkiler konusunda önemli bir tecrübe birikimine sahip olduğunu anlatarak, "Bu birikimimizi Belaruslu dostlarımıza aktarmaya hazırız." dedi.

Daha sonra, Pakdemirli Belarus Başbakan Yardımcısı ve KEK Eşbaşkanı Vladimir Dvornık ile bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli, 10'uncu Dönem KEK protokolü çerçevesinde kurulması öngörülen Ticaret Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını, 23 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdiğini anımsatarak, söz konusu toplantıda İkili Ticaretin Geliştirilmesi, Ticaretteki Mevcut Engellerin Kaldırılması, İkili Ticareti Geliştirme Sistemi (Yeşil Koridor), Belarus'un DTÖ'ye Üyelik Süreci ve Türkiye ile Belarus arasında imzalanması öngörülen Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması konularının ele alındığını aktardı. Pakdemirli, çalışma grubunun düzenli aralıklarla toplanması, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirebilmesinin, yeni iş birliği alanları oluşturabilmenin ve iki tarafın ticari konulardaki hassasiyet ve çekincelerinin karşılıklı anlayış ve dostluk ortamında ele alınması açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Söz konusu ülkeler arasındaki ikili ticaretin kimi zaman küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle düşüş gösterse bile 2016'dan bu yana istikrarlı şekilde arttığına işaret eden Pakdemirli, "Bu kapsamda, 2018'de ülkemizin Belarus'a ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 439 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 5,6 artarak 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 4,6 artarak 632 milyon dolar seviyesine ulaştı. Diğer taraftan son 9 yılda dış ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 300 arttı. 2009 yılı ticaret hacmimiz 200 milyon dolar olmuştu." bilgilerini paylaştı.

"Belarus ile ticaret hacminin artırılmasını hedefliyoruz"

Bakan Pakdemirli, Türkiye ile Belarus arasındaki mevcut ticaret hacminin sevindirici olmakla beraber daha da artırılmasını hedeflediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İki ülke Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 1,5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için yeni iş birliği alanları belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada mineral yakıtlar-yağlar, ilaçlar, boyalar, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, inşaat malzemeleri, otomobil ana ve yan sanayii sektörlerinde ülkelerimiz arasında ticaret potansiyeli bulunduğunu ifade etmek isterim. Öte yandan, Avrasya Ekonomik Topluluğu 1,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılasıyla devasa bir pazar ve toplam ticaret hacmi yaklaşık 877 milyar dolar. Ülkemiz yatırımcıları için Belarus'un AET'ye açılan kapı niteliğindedir. Aynı şekilde Avrupa Birliği ile gümrük birliği münasebetimiz nedeniyle ülkemizin de AB pazarına erişim sağlamak isteyen Belaruslu yatırımcılar için bir kapı niteliğinde olduğunu ifade etmek isterim."

Ülke olarak müteahhitlik hizmetlerinde de birinci sırada olunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Belarus'un, sadece ticaret yönüyle değil, yatırımlar yönüyle de ülke için çok önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Başta telekomünikasyon sektörü olmak üzere Belarus'taki toplam yatırım tutarının yaklaşık 1,2 milyar dolar olduğunu belirten Pakdemirli, ekonomik ilişkilerin sac ayaklarından olan müteahhitlik hizmetleri alanında ise Türk sermayeli firmaların Belarus'ta bugüne kadar 927 milyon dolar değerinde 45 proje üstlendiklerini anlattı.

Pakdemirli, müteahhitlik sektörünün iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi bağlamında önem arz ettiğini ve firmaların önümüzdeki dönemde Belarus'ta yapılacak her türlü altyapı ve üstyapı projesinde yer almaya hazır olduğunun altını çizdi.