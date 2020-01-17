Bakan Pakdemirli, Berlin'de mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli, Berlin'de mevkidaşları ile görüştü

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli, Berlin'de mevkidaşları ile görüştü, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dünya Gıda ve Tarım Forumu" kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.


"Dünya Gıda ve Tarım Forumu" kapsamında Berlin'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, farklı ülkelerin tarım bakanları ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin küresel üretimdeki yeri ile tarım ve ticarette işbirliğinin artırılması konularını mevkidaşları ile birlikte masaya yatıran Bakan Pakdemirli, ilk olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski ile bir araya geldi.


Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı Chultem Ulaan, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü Qu Dongyu ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Pakdemirli, görüşmelerde Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Nefes" ve hazırlık aşamasında olan "Gıdanı Koru" kampanyaları hakkında bilgi verdi.


Suriye vatandaşlarına yönelik projeleri anlatan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin dünyanın en zengin ülkesi olmamasına rağmen, zor durumda kalan insanlara en fazla yardım eden ülke olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, yaptığı görüşmelerin ardından mevkidaşlarına fındık, zeytinyağı, incir, Angora yününden üretilen atkı ve "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Darphane tarafından özel olarak basılmış üzerinde (Breath for the future) ve "1111" damgalı hatıra paraları hediye etti.


Bakan Pakdemirli, Cuma namazını ise Berlin Şehitlik Camii'nde kıldı. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Berlin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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