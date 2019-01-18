Bakan Pakdemirli, Berlin'de Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı ile Bir Araya Geldi
36 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Petre Daea ile bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Romanya
Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Petre Daea ile bir araya geldi.
11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Berlin
'de Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Petre Daea ile bir araya geldi. Berlin Türkiye
Büyükelçiliğinde Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Petre Daea ve ekibi ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli, mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra tarım ve ormancılık konularını görüştü. - BERLİN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:15 Kaynak: İHA
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