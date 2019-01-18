Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Berlin'de Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi

Bakan Pakdemirli, Berlin'de Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi

47 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Berlin'de Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli, Berlin'de Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Berlin'de Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Cuma namazını Berlin Şehitlik Camii'nde kılan Bakan Bekir Pakdemirli, cami çıkışında Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Pakdemirli, bir Türk vatandaşının cenazesine namazına katıldı. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:44 Kaynak: İHA

Berlin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:31:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Berlin'de Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]