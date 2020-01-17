Bakan Pakdemirli Berlin Öğrenci Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli Berlin Öğrenci Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pakdemirli Berlin Öğrenci Buluşması'nda konuştu Açıklaması

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de Türk öğrencilere hitap ederek, "Geleceğin akademisyenleri, araştırmacıları ve mucitleri sizler olacaksınız. Aziz Sancar'ın nasıl bir gurur kaynağımız olduğunu hiçbir zaman unutmayınız." dedi.

Bakan Pakdemirli Berlin Öğrenci Buluşması'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de Türk öğrencilere hitap ederek, "Geleceğin akademisyenleri, araştırmacıları ve mucitleri sizler olacaksınız. Aziz Sancar'ın nasıl bir gurur kaynağımız olduğunu hiçbir zaman unutmayınız." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen "2020 Berlin Öğrenci Buluşması"nda öğrencilere ve akademisyenlere hitap etti.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden öğrenciler ve akademisyenlerle iftihar ettiklerini belirten Pakdemirli, "Kıymetli akademisyenler ve öğretmenler, bilimimizi ve ülkemizi temsil eden sizler, en büyük iftihar kaynaklarımızdansınız. Verdiğiniz eğitimler, yetiştirdiğiniz öğrenciler ve yazmış olduğunuz makalelerle, nitelikli insan yetiştirme noktasında geleceğimizi aydınlatan meşaleyi taşıyan en büyük neferlerimiz ve gurur kaynaklarımızsınız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, öğrencilerin yurt dışında edindikleri tecrübeleri Türkiye için kullanacağından şüphesi olmadığını anlatarak, "Geleceğin akademisyenleri, araştırmacıları ve mucitleri sizler olacaksınız. Aziz Sancar'ın nasıl bir gurur kaynağımız olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Çok çalışarak ve sebat ederek hedeflerinize ulaşacağınıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

2020 Berlin Öğrenci Buluşması'na, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Berlin Büyükelçililiği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı burslu öğrenciler ile Berlin ve çevresinde okuyan Türk öğrenciler katıldı.

Pakdemirli, daha sonra Almanya programı kapsamında Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda ülkede yaşayan Türk iş insanlarıyla da bir araya gelerek iş insanlarının karşılaştıkları sorunları dinledi.

Aziz Sancar, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk bilim insanı Betül Kaçar'dan büyük başarı
Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 05:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli Berlin Öğrenci Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]