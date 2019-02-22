Bakan Pakdemirli, Beyaz Et İşleme Tesisinde İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mutlaka ve mutlaka üreticinin derdini dinlemekle mükellefiz. Üretici ne diyorsa o olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mutlaka ve mutlaka üreticinin derdini dinlemekle mükellefiz. Üretici ne diyorsa o olacak. Biz üreticinin emrinde olacağız." dedi.



İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir beyaz et işleme tesisini ziyaret eden Pakdemirli, daha sonra Kemalpaşa Ziraat Odasına geçti. Oda Başkanı Bülent Oray'dan ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Kemalpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü ile buluşma toplantısına katıldı.



Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün içinden geldiğini söyledi. Çiftçinin ve üreticinin bütün sıkıntılarını bildiğini belirten Pakdemirli, "Eldeki imkanlarla sizlerle en iyi şekilde hizmet etmek için yollardayız, çalışıyoruz." diye konuştu.



Başkanlık sistemiyle tarım ve ormanın bir araya geldiğini anımsatan Pakdemirli, bununla toprak ile suyun buluştuğunu dile getirdi.



Gece gündüz çalışmaktan erinmeyeceğine söz veren Bakan Pakdemirli, "Tarım yarın bugünkünden çok daha önemli olacak. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak. Tarım bir teknoloji ve savunma sanayi kadar önemli." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin gayrisafi tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da 7'nci sırada olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bunun üreticilerin, çiftçilerin başarısı olduğunu anlattı. Süt sığırı varlığında da Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada yer aldığını kaydeden Pakdemirli, büyükbaş hayvan varlığında da birinci olduğunu söyledi.



Süt üretimi yapan üreticileri mümkün mertebe rahatlatmaya çalıştıklarına değinen Bakan Pakdemirli, "Süt desteğini 10 kuruştan 25 kuruşa çıkardık. Tarım sektörü dövizin artışından en çok etkilenen sektör. Döviz artınca bütün girdi maliyetlerimiz de artıyor. Artar artmaz da bu zamları indirmeye gayret gösterdik. Gübre de geçen seneye göre yüzde 50-60 artış var. Yemde yaklaşık yüzde 40 artış var. Devlet olarak da 2002'de 1,9 milyar lira destek dağıtılmış. Şu anda 16,1 milyar lira destek dağıtıyoruz. Türkiye'de ciddi bir üretim artışı yakalamışız." ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 25 yıl sonra Türkiye'nin gıda ihtiyacının yüzde 50 daha fazla olacağını vurgulayan Pakdemirli, "Mutlaka ve mutlaka üreticinin derdini dinlemekle mükellefiz. Üretici ne diyorsa o olacak. Biz üreticinin emrinde olacağız." şeklinde konuştu.



"Üreticilerin cebine yılda 10 milyon liradan fazla gelir girecek"



Ette zaman zaman ithalat yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Tavukta 400 milyon dolar ihracat, balıkta da 1 milyar dolar ihracatımız var. Besicilikle ilgili tedbirleri aldık. İnşallah 2022 itibariyle Türkiye tekrar ette de ihracat yapan bir ülke haline gelecek." dedi.



Türkiye'nin tohum üretiminin 1 milyon 50 bin tona çıktığını anımsatan Pakdemirli, tarladaki tohumun yeterliliğinin de yüzde 70'lere ulaştığını vurguladı.



Orman ve tarım alanlarının birlikte planlanması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Ormanları da köylümüz yeterince kullanamıyordu. Ormanın içindeki tarım ve hayvancılığı bizim tekrar konuşup birlikte koruma dengesiyle ormanlarımızı da vatandaşımızın kullanımına ve hizmetine daha fazla açmamız gerekiyor." diye konuştu.



Pakdemirli, Kemalpaşa ilçesinde yapımı devam eden Yiğitler Barajıyla ilgili de "Ödeme ve ödenek açısından ne gerekiyorsa yapacağız. Yiğitler Barajını en kısa zamanda bitirmenin yolunu bulacağız." dedi.



Yiğitler Barajı tamamlandığında ilçede 12 bin 600 dekar tarım alanın yağmurlama ve damla sulama sistemiyle sulanacağına işaret eden Pakdemirli, böylece ilçedeki üreticilerin cebine yılda 10 milyon lira daha fazla gelir geleceğinin altını çizdi. Pakdemirli, yakın süreçte de yer altı barajlarının yapılacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiler konusunda çok hassas olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Ocakta 2,3 milyar lira destek ödemelerini yaptık. Mart ayında da ödemelerimiz olacak." ifadesini kullandı.



İlçeye yönelik projelerden bahseden Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Bağyurdu Mahallesinde bulanan 5 bin metrekarelik alanda günlük kiraz alım ve işleme tesisi hayırlı olsun. Tüm Kemalpaşa'nın ihtiyacını karşılayacak meyve işleme, kurutma, paketleme tesisi hayırlı uğurlu olsun. Kemalpaşa Atatürk Mahallesinin üst tarafında bulunan 120 hektarlık alanda mesire yeri tesis ederek belediyeye tahsis edeceğiz. İlçedeki 4 köyde 300 dekar alanda, ceviz, fıstık çamı, delice gibi 10 bin fidan dikerek, 3 yıl süreyle bakımını biz üstleneceğiz. Daha sonra 49 yıllığına köylümüze ücretsiz olarak tahsis edeceğiz."



Kemalpaşa Belediye Başkanı ve AK Partinin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu da Türkiye'nin en çok yatırım yapan belediyelerden biri olduklarını dile getirdi.



İlçede gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahseden Uğurlu, ilçeye 300 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan kazandırdıklarını belirtti.



Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Sevgi Yolu'ndaki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.



Pakdemirli'ye ziyaretlerinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti.

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