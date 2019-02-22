Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Bilgi Birikimini Egeli Gençlerle Paylaşıyor

Bakan Pakdemirli Bilgi Birikimini Egeli Gençlerle Paylaşıyor

12 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nde ders vermeye başladı.

Bakan Pakdemirli Bilgi Birikimini Egeli Gençlerle Paylaşıyor, System.String[]

Pakdemirli'nin ilk dersine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti. Dr. Bekir Pakdemirli'nin Ege Üniversitesi ailesine katılmasından dolayı son derece memnun olduğunu belirten Rektör Budak, Pakdemirli'ye üniversitenin rozetini takarak iyi dileklerini dile getirdi.

Bilgi birikimini Egeli gençlerle paylaşacak olan Dr. Pakdemirli, 2018-2019 bahar yarıyılında İİBF İktisat Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerine "Dış Ticaret Politikaları, Sanayileşme ve Gelişme"ve 3'üncü sınıf öğrencilerine "Tarım Piyasaları Analizi" derslerini anlatacak.

Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan, yüksek lisansını Başkent Üniversitesi'nde, doktorasını ise Celal Bayar Üniversitesi'nde tamamlayan Bakan Pakdemirli, kamuda aldığı görevlerin yanı sıra özel sektörde de önemli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip bir isim.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji, iletişim ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yapan Dr. Bekir Pakdemirli; Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında genel müdürlük görevlerini üstlendi. Bakan Pakdemirli, uluslararası bir gıda şirketinde üst düzey yönetim kademesinde bulundu ve aynı firmaya danışmanlık yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:34 Kaynak: Bültenler

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