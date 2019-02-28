Bakan Pakdemirli, "Bin Tonun Üzerinde Bakliyatımız Şu Anda Tanzim Satışa Hazır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububatın tanzim satışıyla, satışına başladığını ifade ederek "Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububatın tanzim satışıyla, satışına başladığını ifade ederek "Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Buradaki fiyatlar da piyasayı mutlaka yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz" diye ifade etti.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük'ün Yenice ilçesindeki fidan dağıtım töreninde tanzim satışları ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından dün tanzim satışlarda satış yapmaya başladık. Tanzim satışlar biliyorsunuz havanın kötü olduğu dönemde domates, biber, patlıcan üzerinden iktidarımızın bütün hizmetleri yok sayılarak bize bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Biz de ne dedik, 'Bunun gereğini yaparız' dedik. Bir haftada Türkiye'de fiyatları yüzde 40-50 indirecek şekilde organizasyon yaptık ve tanzim satışlar başta iki büyük ilimizde olmak üzere ama isteyen diğer illerimizde de e-ptt üzerinden servis vermek üzere ucuz fiyatlı sebze ve meyveyi ulaştırdık. Bunu ulaştırırken de en güzel netice bir hafta içerisinde Türkiye'deki sebze, meyve fiyatları yüzde 40-50 oranında azaldı. Yani Ankara, İstanbul'daki tanzim satışın Yenice, Karabük ve Düzce'ye de tüm illere de bir faydası olmuş oldu. Bununla da yetinmedik Cumhurbaşkanımızın da bize vermiş olduğu talimat doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hububat ürünlerin satışına başladık. Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Buradaki fiyatlar da piyasayı mutlaka yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz" diye ifade etti.



"85 ülkeye ihracat yapıyoruz"



Su ürünleri yetiştiriciliğinde de önemli açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye hakikaten çok farklı bir noktaya geldi. Bu gün itibariyle 953 milyon dolar ihracat yapar vaziyete geldik. 2023'te hedefimiz 1 milyar dolardı. Biz bu hedefe 2018 sonu itibariyle varmış olduk. İlk kez sazan balığı yetiştiriciliğini de 50 kuruş destekle kapsam altına aldık. Bu desteklerle de bugüne kadar vermiş olduğumuz desteklerle yetiştiricilik tesisi 1.245'ten 2.286'ya yükseldi. Üretim: 61 Bin Tondan, 315 bin tona yükseldi. İhracat: 2002'de 97 Milyon dolardan, 2018'de 952 Milyon dolara yükseldi. 2019 hedefimiz 1,1 Milyar dolar. 85 Ülkeye ihracat yapıyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliği desteklerimizi de 1 Mart Cuma akşamı ödüyor olacağız. Bunun da toplamı 53 milyon lira. Yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KARABÜK

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