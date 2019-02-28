Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Bin Tonun Üzerinde Bakliyatımız Satışa Hazır (3)

Bakan Pakdemirli: Bin Tonun Üzerinde Bakliyatımız Satışa Hazır (3)

4 dakika önce

FINDIK ÇALIŞTAYI YAPILACAK Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Düzce'ye gelerek AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü ile seçim çalışmalarına katılarak esnafları ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli: Bin Tonun Üzerinde Bakliyatımız Satışa Hazır (3), System.String[]
FINDIK ÇALIŞTAYI YAPILACAK 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Düzce'ye gelerek AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü ile seçim çalışmalarına katılarak esnafları ziyaret etti. Ardından Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme' toplantısında çiftçilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, fındık fiyatlarında sadece sezonu kurtarmanın peşinde olunduğunu, ancak bunun bu şekilde olmayacağını ifade ederek, "Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmalarını gündeme aldık. Böylece inşallah fındık bahçelerinde dekara 200 kilogram üzerinde verim almayı hedefliyoruz. Zaten burası Karadeniz'in diğer bölgelerine göre verimde daha yüksek bunu daha da arttırmamız lazım. 10 Nisan gibi bir fındık çalıştayımız var. 3 gün boyunca fındığı konuşacağız. Fındığın dünü, bugünü yarınını bir arada konuşmamız lazım. Türkiye fındıkta yüzde 60-65 ile tüm dünya üretiminin 3'te 2'sine sahip. Çok güzel. Ama bugünkü işi bu yapıyla bırakırsak da yarınlarda Türkiye birinci ülke olmayacak. Yani hep 1 kilogram fındığı 20 liraya satmaya çalışıyoruz, ancak 2 kilogram fındığı 30 liraya nasıl satarız diye düşünmüyoruz. Oturup bunların hepsini bu fındık çalışıtayında konuşacağız. 10-12 Nisan arası Ordu'da yapacağız. Bende çalıştayın son gününde orada olacağım" dedi. 

Bakan Bekir Pakdemirli daha sonra Düzce'den ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:35 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 22:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: Bin Tonun Üzerinde Bakliyatımız Satışa Hazır (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]