Bakan Pakdemirli: Bingöl'de telef olan hayvanları karşılama kararı aldık (2) - Son Dakika

BAKANDAN HOBİ BAHÇESİ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir serayı ziyaret ederek üretimle ilgili bilgi aldı. İnceleme sırasında DHA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bakan Pakdemirli, geçen günlerde mecliste görüşülen hobi bahçelerine getirilecek yaptırım ve düzenlemelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Pakdemirli, meclisin çalışmasının ardından ilk torba yasada hobi bahçesi açılmasına yaptırım getirileceğini söyleyerek daha önce üretime başlayan bahçelerle ilgili, "Yasak olan yasaktır. O bölgelerde de üretime son verilecek" dedi.

Nevra UÇKAÇ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,