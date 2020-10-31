Son dakika... Bakan Pakdemirli: "Bütün gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Burada büyük bir göçüğümüz var. Bütün amacımız, gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması, akabinde açıkta kimsenin kalmaması, sonrasında da aç kimsenin kalmaması." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Burada da büyük bir göçüğümüz var. Aşağı yukarı 21 daire. Biraz evvel canlı vatandaşlarımız enkazdan çıkarıldı. Bütün amacımız, gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması, akabinde açıkta kimsenin kalmaması, sonrasında da aç kimsenin kalmaması. Doğanlar Apartmanı'nda 21 tane daire olduğunu var sayarsak birer kişi olsa 21 kişi olduğunu düşünüyorum. Burada kesin ve net rakam yok, ama belli miktarda kişinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Buradan biraz evvel 2 kişi çıktı, ama belli bir rakam yok. 20 kişi civarında olabilir" ifadelerini kullandı. - İZMİR