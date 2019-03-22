Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Bitkisel Üretim Destekleri Çerçevesinde Bugün 1 Milyar 432 Milyon Lira Ödenecek"

Bakan Pakdemirli: "Bitkisel Üretim Destekleri Çerçevesinde Bugün 1 Milyar 432 Milyon Lira Ödenecek"

32 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim destekleri çerçevesinde bugün 1 milyar 432 milyon lira ödenecek" dedi.

Bakan Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim destekleri çerçevesinde bugün 1 milyar 432 milyon lira ödenecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri'ne ait açıklamalarda bulundu. Pakdemirli şunları dedi:

"Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Çay Primi ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemeleri üreticilerimize bugün saat 18.00'den sonra ödenecektir. Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği Çerçevesinde 16 ilde 404 bin 183 üreticimize 847 milyon TL, Küçük Aile İşletmesi Desteği Çerçevesinde 58 ilde 13 bin 308 üreticimize 4,6 milyon TL, Yem Bitkileri Desteği Çerçevesinde 25 ilde 105 bin 49 üreticimize 380,7 milyon TL, Çay Pirimleri Çerçevesinde 5 ilde 178 bin 150 üreticimize 191,5 milyon TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Çerçevesinde 6 ilde 34 üreticimize 8,3 milyon TL ödenecek. Bu desteklemeler kapsamında toplam 1 milyar 432 milyon TL ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

Çay, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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