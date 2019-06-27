Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100...
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Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100...

23 dakika önce

Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz.

Bakan Pakdemirli:
Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz. Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
bakan, Güncel
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