Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100...
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Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz.
Bakan Pakdemirli: "Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz. Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
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