Bakan Pakdemirli, borsa başkanları ile telekonferans yöntemiyle buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı M.Rıfat Hisarcıkloğlu ve Türkiye'deki 113 borsa tarafından oluşturulan Ticaret Borsaları Konsey Toplantısında başkanlarla karşılıklı istişarede bulundular.