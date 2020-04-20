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Bakan Pakdemirli, borsa başkanları ile telekonferans yöntemiyle buluştu
20 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı M.Rıfat Hisarcıkloğlu ve Türkiye'deki 113 borsa tarafından oluşturulan Ticaret Borsaları Konsey Toplantısında başkanlarla karşılıklı istişarede bulundular.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı M.Rıfat Hisarcıkloğlu ve Türkiye'deki 113 borsa tarafından oluşturulan Ticaret Borsaları Konsey Toplantısında başkanlarla karşılıklı istişarede bulundular.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:01
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