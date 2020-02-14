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Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99...
7 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:42 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz"
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