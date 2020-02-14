Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99... - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99...

7 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz"

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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