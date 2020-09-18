Bakan Pakdemirli: "Bu sene şu ana kadar 2517 yangınla uğraştık" - Son Dakika

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Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi

Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu