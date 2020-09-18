Bakan Pakdemirli: "Bu sene şu ana kadar 2517 yangınla uğraştık" - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nden görüntüler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi alması
Bakan Pakdemirli'ye yangınlar hakkında bilgilendirme yapılması
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 22:19 - Kaynak: AA
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