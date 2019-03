Bakan Pakdemirli: "Bu Sene TMO Olarak Mahsullerinizi En Az Yüzde 25-30 Daha Fazla Ödeyerek Alacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak üreticilerin mahsullerini en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Velihimmetli Mahallesi sakinleriyle buluştu. Bakan Pakdemirli, Velihimmetli'de seğmenlerin gösterisini izlemesinin ardından köy konağı ve muhtarlığında vatandaşlarla beraber oturarak sohbet etti. Ardından Pakdemirli, seçim irtibat bürosunun açılışını yapmak üzere Oyaca Mahallesi'ne geçti. Pakdemirli, burada çok sayıda traktörlerle karşılandı. Bakan Pakdemirli, makam aracından inerek mahallenin girişinden açılışın yapılacağı alana traktör kullanarak geldi. Başına kasket takarak vatandaşlara hitap eden Pakdemirli, "Türk milleti çok pratik çok kısa zamanda mesafe alıyor ama yönetimsel olarak da her zaman önümüze engel koymaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



"Eğer bu seçimlerde oy oranında biraz azalma olsa yine seçime gidelim diyecekler illetçiler zilletçiler"



Geçen hafta 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Her milletin iradesine bir müdahale olduğu zaman bunu millet olarak unutmamamız gerekiyor. 2000'li yıllarda AK Parti geldi. Allah'a şükür sizlerin desteğiyle 17 yıldır AK Parti iktidar. Ama 17 yıldır da bir sürü istikrarsızlaştırmaya maruz kaldık. AK Parti kapatma davasını unuttuk mu, Gezi olaylarını unuttuk mu, 17-25 yargı darbesini unuttuk mu, darbe girişimini unuttuk mu? Hayır. Allah'a şükür bu millet unutmuyor. Türkiye'nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi, başka bir ülkede olsa 6 ay halk yerinden kalkamaz. Bu istikrarın sürmesi gerekiyor. Biz sizlerden 24 Haziran'da bir vize aldık. Dediniz ki, '2023'e kadar Cumhur İttifakı'nın Başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıdır. Onun yönetiminde bu iş yürüyecek.' Bu vizeyi almış olmamıza rağmen şimdi seçimlere doğru gidiyoruz. Eğer bu seçimlerde oy oranında biraz azalma olsa yine seçime gidelim diyecekler illetçiler zilletçiler. Bu kadar istikrarlı bir dönem dediğimiz AK Parti döneminde bile 16 yılda 13 defa seçime gitmişiz. Sürekli olarak önümüze bir şey çıkarmaya çalışmışlar bizde her defasında millete gitmek mecburiyetinde kalmışız. Millete gitmekten asla sıkılmayız. Ama bu seçim kaygılarından tamamen uzak bir şekilde sizlere hizmet etmeliyiz. Şunu unutmayın; İster istemez yerel iktidarla genel iktidar aynı olduğu sürece daha bir uyum içerisinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.



"Bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi yüzde 25- 30 daha fazla ödeyerek alacağız"



En son Türkiye'yi istikrarsızlaştırma uğruna Ağustos ayında ekonomik taarruz yaşandığını kaydeden Pakdemirli, "Hiçbir sebep yokken Türkiye'nin ekonomisi çok iyi gidiyorken yurt dışından başlayan bir operasyonla dövizimiz arttırılmaya çalışıldı. Çok şükür kontrolü ele aldık. Ama o sırada bazı sıkıntılarımız oldu. Girdi maliyetlerimiz arttı. Dövizden en çok etkilenen sektör tarım sektörü. Ama inşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" açıklamasında bulundu. Pakdemirli, TMO'nun Oyaca'da alıma devam edeceği müjdesini verdi.



Konuşmaların ardından, Bakan Pakdemirli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek ile birlikte Oyaca Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılış kurdelesini kesti. - ANKARA

