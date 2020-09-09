Bakan Pakdemirli: Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz.

Bakan Pakdemirli: Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz. Fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'miz (TMO) devreye girecek. ve her zaman söylediğim gibi, üreticimizin mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen kuru üzüm ve kuru incir ilk alım törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Törenin İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde gerçekleştirildiğini hatırlatan Pakdemirli, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün gazi ve şehitleri rahmetle andığını söyledi. Yurdun çeşitli bölgelerinde yoğun bir şekilde orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Pakdemirli, "Sizlerle bir aradayken bir kere daha, vatandaşlarımızın orman yangınları konusunda dikkat ve hassasiyet göstermelerini rica etmiş olalım. Çünkü yanan bitkilerin, ağaçların, hayvanların ve bu hayvanların yavrularının her biri, bir can taşıyor ve her bir orman yangını da aslında büyük bir katliama dönüşüyor. Yine yangınlara müdahale eden ekiplerimizin de can güvenliği zaman zaman tehlikeye düşüyor. Bu uğurda şehitler de verdik. Yerleşim yerleri de zaman zaman büyük tehditler yaşıyor. İnsanımız büyük bir korku ve telaşa kapılıyor, malını, canını kaybedebiliyor. Dolayısıyla orman yangınlarının, yaygın etkilerini göz önünde bulundurarak, insani ve vicdani büyük bir sorumluluk taşıdığımızı bir an olsun unutmayalım" dedi.

'KURU ÜZÜM REKOLTESİNİ 271 BİN TON OLARAK ÖNGÖRÜYORUZ'Şimdiye kadar İzmir'e, 17 milyar lira tarımsal destek ödemesi ve yatırım yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 4'ünün üzümden geldiğini ifade etti. Pakdemirli, "Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonları'nca yapılan çalışmalara göre, 2020 yılında ise çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini 271 bin ton olarak öngörüyoruz. Tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 1,6'sı da, incirden gelmektedir. Tabi bu yıl, iklimsel faktörlere bağlı olarak bazı bölgelerimizde incir rekoltesi kısmen etkilendi. Elde edilen veriler neticesinde, 2020 yılı Ege Bölgesi Kuru İncir Rekoltesi'nin 85 bin 585 ton olacağı öngörülmektedir" diye konuştu. Pakdemirli, bakanlık olarak, üzüm ve incir alanında yaptıkları Ar-Ge çalışmaları kapsamında 46 adet üzüm çeşidinin geliştirilerek, tescil edildiğini söyledi.'FİYATLAR MEMNUNİYETSİZLİĞE YOL AÇARSA TMO DEVREYE GİRECEK'

Bakan Pakdemirli, çiftçilerin bu yılki beklentilerini de bildiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi 27 Ağustos'ta kuru üzüm fiyatlarını 12,5 lira olarak açıkladık. Şu an TMO'ya kuru üzüm teslim etmek için sadece bir hafta içinde alınmış, 15 bin ton randevu bulunmaktadır. TMO'nun en az 50 bin ton kuru üzüm almasını istediğimi belirtmiştim, ancak şu anki göstergeler 50 bin ton hedefini geçtiğimizi işaret ediyor. Tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum; bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz. Kuru üzümde bunlar yapılıyorken, kuru inciri de unutmadık. Tabi piyasaları çok yakından takip ediyoruz. Fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde; TMO devreye girecek. Ve her zaman söylediğim gibi, üreticimizin mağdur edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Nasıl ki; buğdayda, arpada, mısırda, çayda, kuru üzümde ve incirde çiftçimizi, destekliyor ve koruyorsak; diğer ürünlerde de destekleme politikalarımızla üreticimizi ezdirmeyeceğiz, yine aynı şekilde koruyup kollayacağız." Konuşmaların ardından sezonun ilk kuru üzüm ve inciri açık artırmayla satıldı.


Toprak Malzemeleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, İzmir, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz - Son Dakika Ekonomi

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