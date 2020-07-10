Bakan Pakdemirli: "Buğdayla koyun; gerisi oyun" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Buğdayla koyun; gerisi oyun"

"Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var, 5 yılda 500 bin Koyun" projesinin tanıtımına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu'da hepimizin bildiği bir söz vardır.

"Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var, 5 yılda 500 bin Koyun" projesinin tanıtımına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anadolu'da hepimizin bildiği bir söz vardır. 'Buğdayla koyun; gerisi oyun.' Bu, bizim coğrafyamızı ve kültürümüzü en iyi ifade sözlerden biri. Çünkü Anadolu, buğdayın anavatanıdır ve koyunla keçi de; bu coğrafyanın kültürüdür, tadıdır, tuzudur" dedi.


Tokat Valiliği tarafından hazırlanan "Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var, 5 yılda 500 bin Koyun" projesi kapsamında düzenlenen törenin tanıtımı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı. Ankara'dan Tokat'a helikopterle gelen Bakan Pakdemirli, Topçam yaylasında düzenlenen törene geçti. Tören alanı girişinde protokol ve çobanlar tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, projeden destek alan çobanlarla yakından ilgilendi. Törende konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı koyun varlığının artırılması amacıyla düzenlenen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin küçükbaş hayvan sayısının artmasına önemli katkı sağlayacağını, Tokat'ta küçükbaş hayvancılığın daha da yaygınlaşacağını kaydetti. Vali Balcı'nın ardından kürsüye gelen Bakan Pakdemirli, pandemi süreci de çiftçinin, üreticinin yanında olduklarına dikkat çekti. Salgın süresinde dünyada birçok ülkede market raflarının boşaldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Hamdolsun; bizde bu tür manzaralar hiç olmadı. Gıda tedariki ve tarımsal üretimde aldığımız tedbirlerle gıda arzı ve tarımsal üretim kesintisiz devam etti. Elbette bunun; 18 yılda canla başla oluşturduğumuz güçlü tarım ve orman altyapısı sayesinde olduğunu da vurgulamalıyım. Tabi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bu yapıyı daha da sağlamlaştırdık. Tarımsal desteği 2 yılda yüzde 52 artırarak, 22 milyar liraya çıkardık. Tarımsal yüzde hasılamız 45 artarak, 275 milyar liraya ulaştı. Bugün Türkiye; tarımsal hasılada Avrupa'da 1. sırada, dünyada ise ilk 10 içinde. Bu başarı; verdiğimiz desteklerin ve elbette tarım-orman paydaşlarının, yani sizin emeklerinizle hasıl oldu. Bu vesileyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, kazançlarınıza bereketler diliyorum" dedi.


"Yeni projelerle küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz"


Bakan Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığındaki artışı dile getirerek, "Anadolu'da hepimizin bildiği bir söz vardır. 'Buğdayla Koyun; Gerisi Oyun' Bu, bizim coğrafyamızı ve kültürümüzü en iyi ifade sözlerden biri. Çünkü Anadolu, buğdayın anavatanıdır. ve koyunla keçi de; bu coğrafyanın kültürüdür, tadıdır, tuzudur. 18 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yeni projelerle küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz. Küçükbaş sayımız Cumhuriyetin ilk yıllarında 21 milyon civarında idi. 80'lerin başına kadar da, artarak 68 milyona kadar ulaştı. Ancak, 80'lerdeki kalkınma sürecinin etkisiyle; psikolojik, sosyolojik, ekonomik nedenlerle giderek sayısı azalmaya başladı. Tabi güvenlik nedeniyle meraların yeterince kullanılamaması da, bu azalış sürecini hızlandırdı. Kırsaldan kentlere artan göçlerle, insanlar sofralarında küçükbaşı değil sığır etini tercih etmeye başladılar. 2002 yılında küçükbaş sayımız yarı yarıya düşerek, 32 milyon başa kadar geriledi. Ancak, 18 yılda küçükbaşa verdiğimiz destekler ve başlattığımız yeni projelerle bu geri gidişe dur dedik. 2019'da koyun sayımızı yüzde 48 artışla, 37,3 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 65 artışla, 11,2 milyon başa, toplam küçükbaş sayımızı yüzde 52 artışla, 48,5 milyon başa çıkardık. Son 2 yılda ise, yakaladığımız yüzde 9,4 artışla, 4,1 Milyon küçükbaşı sürülere kattık. Türkiye, bugün küçükbaş sayısında Avrupa 1. Sırada. Bu yıl sonunda da, inşallah hedefimiz olan 56 milyon başa, sizlerin gayretiyle ulaşacağız. Küçükbaş süt üretimimiz ise; 18 yılda 2,4 kat artışla 2,1 milyon tona, küçükbaş et üretimimiz yüzde 34'lük artışla 126 bin tona ulaştı. Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz de büyük. 2023 yılında her bir vatandaşımız için 1 küçükbaş hedefi koyduk" diye konuştu.


Hedef, küçükbaş hayvan eti tüketimini arttırmak


Bakan Pakdemirli, hedeflerinin küçükbaş hayvan eti tüketimini artırmak olduğuna vurgu yaparak, "Protein bakımından oldukça zengin, yumuşak ve lezzetli olan küçükbaş hayvan etinin, toplam kırmızı et tüketimindeki payını daha da artırmak! Şu an kırmızı et içinde küçükbaşın payı yüzde 10 civarında. Bu oranı, inşallah 2023'te, yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Tabi bunun yanında canlı koyun-keçi ihracatımızın artması için çalışmalarımız da devam ediyor. 2019 yılında; Katar, Sudan, Irak ve Lübnan olmak üzere toplam 4 ülkeye, 163 bin küçükbaş hayvan ihraç ettik. Yani artık ithal etmiyoruz, ihraç diyoruz. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için önemli destekler sağlıyoruz. Hayvan başına 25 Lira Anaç koyun-keçi desteği veriyoruz. 2019 yılında 23 milyon baş anaç koyun-keçiye, 578 milyon Lira destek sağladık. Ayrıca 2019 yılında; 187 milyon Lira Sürü Büyütme Yenileme Desteği, 5,5 milyon Lira Tiftik Üretimi Desteği, 22 milyon Lira Küçükbaş çiğ süt desteği, 53 milyon Lira Çoban istihdam desteği olmak üzere Küçükbaş yetiştiricimize toplam 845 milyon Lira destek ödemesi yaptık. 5 ilimizde 2,8 milyon Lira hibe desteği ile Koç-Teke Merkezi kurduk. Bu merkezlerden koç teke alımına yüzde 50 hibe ödüyoruz" diye konuştu.


2020 yılında küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Biz Bakanlık olarak yanınızda, sağınızda, solunuzda, arkanızdayız. İnşallah bu sene de; destek bizden, yetiştirmek sizden" ifadelerini kullandı.


Bakan Pakdemirli'yi konuşmasının ardından çobanların kullandığı kepenek giydirerek 10 gümlük kuzu hediye edildi. Bakan Pakdemirli, törenin sonunda dağıtımı gerçekleştirilen koyun sürülerini yerinde inceledi. - TOKAT

Bekir Pakdemirli, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'Buğdayla koyun; gerisi oyun' - Son Dakika Ekonomi
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