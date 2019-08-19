Bakan Pakdemirli: "Bugün gece görüş dürbünleriyle sadece yönetim helikopterimizin kara ekiplerini...

Bakan Pakdemirli: "Bugün gece görüş dürbünleriyle sadece yönetim helikopterimizin kara ekiplerini yönlendirmek üzere bir uçuşu olacak.

Bakan Pakdemirli: "Bugün gece görüş dürbünleriyle sadece yönetim helikopterimizin kara ekiplerini yönlendirmek üzere bir uçuşu olacak. O uçuşta ben de refakat ediyor olacağım."

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