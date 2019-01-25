Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Bugün Gece Saatlerinde 100 Kilometrenin Üzerinde Rüzgar Bekleniyor.

Bakan Pakdemirli: "Bugün Gece Saatlerinde 100 Kilometrenin Üzerinde Rüzgar Bekleniyor.

2 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Bugün gece saatlerinde 100 kilometrenin üzerinde rüzgar bekleniyor.

Bakan Pakdemirli: "Bugün gece saatlerinde 100 kilometrenin üzerinde rüzgar bekleniyor. Yarın itibariyle öğleden sonra devam etmesi bekleniyor"
-"11 yaralımızdan 2 tanesi şuan hastanede tedavilerine ediyor"
-"Zarar tahmin ettiğimiz kadar büyük değil. Kumluca tarafında bin dönüm, Finike'de 4 bin dönüm kadar örtü altı arazide zarar var"
-"Normalin üzerinde bir yağış aldık"
-"Hasar tespit çalışmaları devam ediyor"
-Bakan Pakdemirli'den fırtına uyarısı

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hortumun yaşandığı bölgedeki incelemelerinin ardından soruları cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

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