Bakan Pakdemirli: "Bugün Gece Saatlerinde 100 Kilometrenin Üzerinde Rüzgar Bekleniyor.
2 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Bugün gece saatlerinde 100 kilometrenin üzerinde rüzgar bekleniyor.
Bakan Pakdemirli: "Bugün gece saatlerinde 100 kilometrenin üzerinde rüzgar bekleniyor. Yarın itibariyle öğleden sonra devam etmesi bekleniyor"
-"11 yaralımızdan 2 tanesi şuan hastanede tedavilerine ediyor"
-"Zarar tahmin ettiğimiz kadar büyük değil. Kumluca tarafında bin dönüm, Finike'de 4 bin dönüm kadar örtü altı arazide zarar var"
-"Normalin üzerinde bir yağış aldık"
-"Hasar tespit çalışmaları devam ediyor"
-Bakan Pakdemirli'den fırtına uyarısı
ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hortumun yaşandığı bölgedeki incelemelerinin ardından soruları cevapladı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:32 Kaynak: İHA
Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Astsubayları Sevindirecek Açıklama
Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı