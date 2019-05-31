Bakan Pakdemirli: "Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek...
2 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak.
Bakan Pakdemirli: "Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:51 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek
Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor
Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı
Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek