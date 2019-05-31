Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek...
Son Dakika Ekonomi Haber

Bakan Pakdemirli: "Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek...

2 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak.

Bakan Pakdemirli:
Bakan Pakdemirli: "Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek fark ödemelerinin yüzde 70'i geçmiş olacak."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:51 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 12:07:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yağlı tohum destek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]