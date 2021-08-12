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Bakan Pakdemirli: Bugün yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Bugün yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı

12.08.2021 18:47
Bakan Pakdemirli: Bugün yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarının son durumu hakkında basın toplantısı düzenledi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarının son durumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemirli, "Bugünü yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı kabul edebiliriz" dedi. Bakan Pakdemirli, Muğla'daki yangınlarda zarar gören devlet avlaklarının 2021 ve 2022 yılı av dönemlerinde ava kapatılması kararı aldıklarını da açıkladı. Bakan Dönmez, de Yeniköy Termik Santarili'ni bugün saat 06.42 itibariyle ikinci ünitesinin devreye alındığını söyledi.

Marmaris Öğretmen Evi'nde kurulan İl Koordinasyon Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AFAD Strateji Daire Başkanı Sadi Ergin katımılıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

YANGINLARLA İLGİLİ TÜRKİYE GÜNDEMİNİ ŞİMDİLİK KALDIRIYORUZYangınlarla ilgili son durumları açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de bugüne kadar en büyük orman yangınının yaşandığı söyledi. Bakan Pakdemirli, "Şu an 12 uçak, 62 helikopter ve farklı ülkelerden hava araçları yangınlar için hazır bekletiliyor. Tüm yangınlarla mücadele eden kahramanlarımızın gayreti ile orman yangınları kontrol altına alındı. Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı. 15 gündür zincir halde çıkan orman yangınların en zor ve büyüğü olan Köyceğiz ilçesindekiydi. Köyceğiz'deki bu yangın kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili Türkiye gündemi şimdilik ortadan kaldırıyoruz. Elbette yangınların sezonu olacaktır. Her gün her yerde yangınlar çıkacak, dumanlar tüteceğine emin olabilirsiniz. Elbette bir tane ağaç önemlidir. Bu yangınlarda üst düzey yöneticilerimizi, bizleri göreceksiniz. Yerleşim yerlerine yakınlığı, büyüklüğü ve risk durumuna göre müdahaleler yapılacaktır. Yunanistan'da 80-90 bin hektar alan yandı ve halen yanıyor. Belki aylarca sürecek yangınlar olacağı söyleniyor. Birçok ülkenin yangınlarda aciz kaldığı durumlar var. Çok şükür ki başta orman teşkilatı olmak üzere kamu kurum kuruluşları, belediyeler yardımları vasıtasıyla milletçe bunun üstesinden gelebildik" dedi."Büyük yangınlarda ülkemiz teyakkuz halindeydi" diyen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti: "Bu teyakkuzdan normale geçiyor olmamız lazım. Akdeniz kuşağında olmamız sebebiyle yangınlar mutlaka çıkacaktır. Ekibimiz bu yangınlara hazırlıklıdır. Yangın sonrası birçok iş makinelerimiz alanlara sevk edildi, çalışmalar, düzenlemeler devam etmektedir. Bugünü yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı kabul edebiliriz. 9 il ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yapılmaya devam eden hasar tespit sonrası zararlar mutlaka giderilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İlk etapta Antalya'ya 11 milyon TL, Muğla'ya 5 milyon TL maddi destek aktarıldı. Ödemeler çok hızlı şekilde devam edecektir" dedi.ANTALYA VE MUĞLA'DA AV YASAĞI KARARIOrman alanların büyük bölümünün zarar görmesi nedeniyle avlanma alanları ile ilgili kararlar aldıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılı av dönemlerinde ava kapatılması kararı aldık. Ormanlarımızı önemsediğimiz gibi bütün canlıları önemsiyoruz. Çok can kaybı oldu. Yaban hayati kayıpları doğru yönetim için yaban hayvanlarını koruma ve geliştirme için gerekli düzenleme yapma kararı aldık. Yaban hayatı bizim çok önemlidir" dedi.HASAR TESPİTLER BİTMEK ÜZEREYangınların ardından hasar tespit çalışmalarının bitme noktasına geldiğini belirten Bakan Pakdemirli, "9 il, 29 ilçe, 188 köyde 9 bin 72 çiftçimizin son hasar tespiti yapıldı. Yapılan son hasar tespite göre 65 bin124 dekar ekili dikili alan, 923 dekar sera, 404 büyük baş, 4 bin 800 küçükbaş, 8 bin arılı kovan, 2 bin 167 tarımsal yapı, 6 bin 953 aletli tarım aracı zarar gördü. Yangınlarda zarar gören arı kovanların tamamını karşılayacağız. Arıcılara kapalı olan mili parklar sınırları açılacak ve buralarda kalabilecekler" dedi.YENİKÖY TERMİK SANTRALİNDE 2'İNCİ ÜNİTE DEVREYE GİRDİYeniköy Termik Santrali'nin bugün saat 06.42 itibariyle ikinci ünitesini devreye alındığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Santral tam kapasite çalışmaya başladı. Kemerköy'ün ikinci ünitesini de hafta başında devreye almış olacağız. Bu santral üç üniteden oluşuyor. Yangın öncesi üçüncü ünitede ağır bakım çalışmaları söz konusuydu. Önümüzdeki hafta başı yangın öncesi üretim kapasitesine ulaşmış olacak" dedi.Bakan Dönmez, dün, sabah itibarıyla başlayan ve Batı Karadeniz'de 4 ili etkileyen sel afetinden elektrik altyapısının etkilendiğini belirtip, "Nitekim bu bölgede yaptığımız çalışmalarda 4 ilimizde yaklaşık olarak 19 ilçe ve il merkezimizi yerleşim birimi olarak dikkate aldığımızda ve bunlara bağlı 395 köyümüzde, bir kısmında kısmen, bir kısmında tamamen bazı elektrik kesintileri yaşıyoruz. Toplamda etkilenen abone sayısı 38 bin 326, trafo merkezi sayısı ise 1221. Çünkü orada yurttaşlarımız var, arama kurtarma elemanları çalışıyor. Dolayısıyla onların güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi ve bu arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettirilmesi için AFAD ile koordine bir şekilde, kısmi bir şekilde elektrik kesintisi uyguladığımız trafolar da var. Bunların sayısı da yaklaşık 299. Biraz önce verdiğim rakamın 299 adedi güvenlik kaynaklı tedbir amaçlı kesilen trafolar. Bu durumdan etkilenen abone sayısı da 7 bin 609" diye konuştu.Bakan Dönmez, ilgili dağıtım şirketleri ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekiplerinin selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik vermesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Elektrik kesintisini geçici olarak kaldırmak için bazı bölgelere mobil jeneratörler gönderildi. Bölgede zaman zaman şiddetini artıran yağışlar devam ediyor. O açıdan tedbiri elden bırakmadan bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır" dedi.


Bakan Pakdemirli: Bugün yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı
Bakan Pakdemirli: Bugün yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı
Bakan Pakdemirli: Bugün yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı

Bekir Pakdemirli, Fatih Dönmez, Enerji, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Bugün yangının bitişi yeşil vatana dönüşün miladı - Son Dakika


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