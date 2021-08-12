Bakan Pakdemirli: "(Burdur Bucak yangını) Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "(Burdur Bucak yangını) Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması BURDUR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması BURDUR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Muğla) Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı." Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Burdur Bucak yangını) Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor." Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı"

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