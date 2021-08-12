Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması BURDUR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Muğla) Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Burdur Bucak yangını) Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Pakdemirli: '(Burdur Bucak yangını) Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor' - Son Dakika