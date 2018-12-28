Bakan Pakdemirli Burdur'da
35 dakika önce
Bakan Pakdemirli Burdur'daBURDUR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere Burdur'a geldi.
Bakan Pakdemirli Burdur
'da
BURDUR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere Burdur'a geldi.
Kentte ilk olarak Burdur Valiliğini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi Vali Hasan Şıldak
, AK Parti Milletvekilleri Bayram Özçelik
ve Yasin Uğur
, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez
Birliği Başkanı Kamil Özcan
, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz
, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp
, bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı.
Burdur Valiliğinde Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Pakdemirli daha sonra makamda yetkililerle bir araya gelerek brifing aldı.
Bakan Pakdemirli daha sonra beraberindekilerle birlikte Tarım ve Orman Burdur İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:49 Kaynak: İHA
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