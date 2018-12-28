Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Burdur'da

Bakan Pakdemirli Burdur'da

35 dakika önce

Bakan Pakdemirli Burdur'daBURDUR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere Burdur'a geldi.

Bakan Pakdemirli Burdur'da

BURDUR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere Burdur'a geldi.
Kentte ilk olarak Burdur Valiliğini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi Vali Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı.
Burdur Valiliğinde Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Pakdemirli daha sonra makamda yetkililerle bir araya gelerek brifing aldı.
Bakan Pakdemirli daha sonra beraberindekilerle birlikte Tarım ve Orman Burdur İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:49 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Burdur, Genel
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